Son Mühür/ Emine Kulak - 2025-2026 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala, hem veliler hem öğrenciler için hazırlıklar hız kazandı. Özellikle ilkokula yeni başlayacak öğrenciler açısından bu dönem, duygusal ve sosyal uyum süreci açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, çocukların okula sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için ailelere önemli görevler düştüğünü vurguluyor.

Bu süreçte eğitim sistemine dair bazı tartışmalar da yeniden gündeme geldi. Ankara’da “Ankara’nın tek kız ortaokulu” sloganıyla açılan bir okul, karma eğitim modelinin dışına çıkılması nedeniyle dikkat çekti. Aynı zamanda son dönemde gündeme gelen sahte diploma skandalları, gençler arasında eğitime duyulan güveni ve motivasyonu da sorgulatıyor.

Tüm bu gelişmeleri değerlendiren Uzman Pedagog Sedat Baş, hem karma eğitimin toplumsal etkilerine hem de ailelerin çocukların okula uyum sürecinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair önemli uyarılarda bulundu.

“KARMA EĞİTİM MODELİ VAZGEÇİLMEZ OLMALIDIR”

Ankara’da yeni açılan bir ortaokulun, tanıtımlarında ‘Ankara’nın tek kız ortaokulu’ ifadesini kullanması eğitim ve siyaset çevrelerinde dikkat çekti. Karma eğitimin dışına çıkılarak sadece kız öğrencilerin kabul edildiği bu okul modeli, çocukların sosyal ve duygusal gelişimine etkisi açısından tartışma konusu oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Uzman Pedagog Sedat Baş,“Karma eğitim modelinde beklenilen en büyük kazanım kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının toplumsal yönünün aile kurumunda da söz sahibi olabilmesi için karma eğitim modeli vazgeçilmez olmalıdır. Ancak tek cinsiyete dayalı okullarında olması mümkün olup, Avrupa’da birçok örneği bulunmaktadır. Özellikle ilkokul ve ortaokulda karma, lise döneminde ise gencin de kararına saygı duyularak seçme hakkına müdahale edilmeden karar vermesi çok önemlidir. Pedagojik çerçevede değerlendirildiğinde ‘karma eğitim modeli’ doğru olandır” dedi.

DUYGUSAL HAZIRLIK ŞART

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencileri ve velileri nelerin beklediği merak konusu oldu.

Özellikle ilkokula yeni başlayacak öğrenciler için sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Uzman Pedagog Sedat Baş” Bu yıl özellikle okula yeni başlayacak olan birinci sınıf öğrencileri ve velileri için bir oryantasyon süreci olacak. Bazı çocuk ve anneler için zorlu bir süreç olma olasılığı çok yüksek” diye konuştu.

EĞİTİMDE GÜVEN EROZYONU

Son dönemde gündeme gelen sahte diploma skandalları, toplumun eğitim anlayışı ve gençlerin motivasyonu üzerinde de tartışmalara yol açtı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Uzman Pedagog Sedat Baş, sahte diplomaların yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Baş, “Oku ki adam olmalısın’ yerine ‘ bir yolunu bul da yüksel’ diyen sesler çoğaldıkça diplomanın orijinal veya sahte olmasının öneminin olduğunu düşünmüyorum. ‘Benim bu düzende ne kadar payım var?’ sorusunun herkesçe sorulması çok önemli” dedi.

OKULA UYUMDA İLK ADIM EBEVEYNLERDEN BAŞLIYOR

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinde özellikle ilkokula başlayacak çocuklar için adaptasyon büyük önem taşıyor. Uzman Pedagog Sedat Baş, çocukların okula uyum sürecinde en önemli rolün velilere düştüğünü vurguladı. Pedagog Baş, “Veliler çocuklarının okul adaptasyonunu kolaylaştırmak için özellikle okula yeni başlayacak olan çocukların annelerinin sakin ve gerginlikten uzak olmaları gerekir. Kaygı bulaşıcıdır ve çocuklara geçer. Okulda bir günün nasıl geçeceğini dürüstçe anlatılmalıdır. Okul ve kırtasiye ihtiyaçları keyifli bir şekilde yapılmalıdır. Okula başlamadan bir gün önce okulda neler olacağı anlaşılır ve bir şekilde anlatılarak çocuğun kaygılanmasının önüne geçilebilir. Ayrılma kaygısı olan çocuklar ile vedalaşmalar kısa, güler yüzle olmalıdır. Çocuklar annelerinin mimiklerine çok önem vererek analiz ederler. Kaygılı bir yüz ifadesi çocukta da kaygılanmaya neden olarak, oryantasyon sürecini sekteye uğratabilir” sözlerine yer verdi.