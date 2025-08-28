İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri, tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ilçedeki iki farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilen ürünler

Baskınlarda, 28 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 20 bin 620 adet doldurulmuş sigara ve 1 adet tütün sarım makinesi bulundu.

4 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda M.Y. (46), S.Ö. (50), A.T. (20) ve Y.Ç. (31) isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Yasal süreç devam ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.