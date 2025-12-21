Hafta sonu kapanış rakamlarının rekor seviyelere yakın olması, "Pazartesi günü altın alınır mı?" sorusunu beraberinde getirdi. Ekonomi uzmanları, altının uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruduğunu belirtmekle birlikte, kısa vadeli işlem yapanlar için volatilite uyarısında bulunuyor. Özellikle pazartesi açılışlarında Asya piyasalarından gelecek ilk tepkilerin, günün geri kalanındaki fiyatlamada belirleyici olması bekleniyor.

Pazartesi günü altın alınır mı? Piyasa Beklentileri ve Uzman Görüşleri

Analistler, altının ons fiyatındaki yukarı yönlü hareketin teknik olarak "aşırı alım" bölgesine yaklaştığını işaret ediyor. Piyasa yorumcularına göre, pazartesi günü olası bir kâr satışı dalgası veya düzeltme hareketi yaşanabilir. Bu durum, kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar için risk oluştururken, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, özellikle Fed'in 2026 yılına dair faiz projeksiyonlarının ve küresel jeopolitik risklerin altını desteklemeye devam ettiğini vurguluyor. Ancak, fiyatların 6.000 TL sınırına dayandığı bu noktada, ani yükselişlerin ardından gelebilecek teknik düzeltmelere karşı temkinli olunması gerektiği belirtiliyor.

Gram Altın ve Döviz Kurlarında Son Durum

Piyasaların kapalı olduğu pazar gününde gram altın 5.973,25 TL seviyesinden işlem görürken, Dolar/TL kuru 42,80 TL, Euro/TL ise 50,15 TL seviyelerinde bulunuyor. Altının gram fiyatındaki bu yüksek seyir, büyük ölçüde hem onsun küresel değer artışından hem de döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketten besleniyor.

Yatırımcılar için kritik nokta, pazartesi günü Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nın ve Kapalıçarşı'nın açılış rakamları olacak. Uzmanlar, portföy çeşitlendirmesi yapanların "kademeli alım" stratejisini benimsemelerinin, tüm sermaye ile tek bir fiyattan giriş yapmaktan daha güvenli bir yöntem olduğunu hatırlatıyor.