Halka arz sürecinde pay başına fiyat 19,50 TL olarak belirlendi. Şirket, toplamda 916 milyon TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirmeyi planlıyor. Borsa İstanbul'da "ARFYE" kodu ile işlem görecek olan hisseler için bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Katılım endeksine uygun olduğu belirtilen hisseler, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için de bir seçenek oluşturuyor.

Halka Arzın Finansal Detayları ve Dağıtım

Arf Bio Yenilenebilir Enerji, toplamda 47 milyon adet payı halka arz ediyor. Bu işlem sonucunda şirketin halka açıklık oranı %25,71 seviyesinde gerçekleşiyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları da netleşti. Şirket, fonun %55'ini hammadde tedariki ve işletme sermayesi, %30'unu finansal borç ödemeleri ve %15'ini ise mikro alg yatırımları için kullanmayı planlıyor.

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan dağıtım şekli ise "bireysele eşit dağıtım" olarak açıklandı. Şirket, fiyat istikrarı planlamazken, ihraççı ve ortaklar tarafından 1 yıl boyunca pay satışı yapılmayacağı taahhüdünü verdi. Şirketin finansal tablolarına bakıldığında, 2024 yılı hasılatının 143,6 milyon TL, 2025 yılının ilk 9 ayındaki hasılatının ise 152,4 milyon TL seviyesinde olduğu görülüyor.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Ne İş Yapıyor?

2015 yılında Ankara'da kurulan Arf Bio Yenilenebilir Enerji, biyokütle ve güneş enerjisi alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin ilk yatırımı Konya'da 5.7 MW'lık bir güneş enerjisi santrali oldu. Ardından İzmir Ödemiş'te kurduğu 4,8 MW kurulu güce sahip biyogaz santrali ile Türkiye'nin önde gelen tesislerinden birini hayata geçirdi.

Şirket, organik atıklardan elektrik ve ısı enerjisi üretmenin yanı sıra, bu atıkları organomineral gübreye dönüştürerek tarıma geri kazandırıyor. Ödemiş'teki tesis, yaklaşık 35 bin kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede üretim yapıyor. Arf Bio, çevresel sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle sektördeki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.