Sonbaharın gelmesi ve kış hazırlıklarının başlamasıyla pazarlardaki hareketlilik artarken, denetimler de sıkılaştırılıyor. Tüketiciyi aldatmaya yönelik hileli satış yöntemleri uygulayan pazarcılara yönelik cezalar netleşti. Ürün kalitesinde, etiketlemede ve diğer ticari faaliyetlerde yapılan usulsüzlüklere karşı ciddi para cezaları uygulanacak.

Tüketiciyi aldatmaya yönelik hilelere ağır cezalar

Kışlık konserve, salça ve turşu hazırlığına başlayan vatandaşlar, pazarlara akın ederken, bazı satıcıların haksız kazanç sağlamak amacıyla uyguladığı yöntemler cezai yaptırımlarla karşılaşıyor. Tezgâhın ön kısmına dizilen göz alıcı, iri ve taze sebze-meyvelerin arkasına ezilmiş, ufak veya bayat ürünleri saklayarak farklı kalitede mal satan esnaflara 3 bin 541 TL para cezası kesiliyor. Bu hileli yöntem, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ciddi bir ihlal olarak kabul ediliyor.

Aynı şekilde, etiketlerdeki yanıltıcı font kullanımı da denetimlerin odağında. Özellikle fiyatın küsuratını veya "yarım kilo" ibaresini küçük puntolarla yazarak tüketicinin algısını yanıltmaya çalışan satıcılara 1707 TL idari para cezası uygulanıyor. Yasaya göre, etiketlerdeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün ve yanıltıcı olmayan bir şekilde düzenlenmesi zorunlu.

Pazar yeri kurallarına uymayanlara para cezası

Pazar yerlerindeki düzeni ve tüketici haklarını korumak amacıyla birçok kurala uyulması gerekiyor. Denetimler, zabıta ve tarım il müdürlüğü personelleri tarafından yürütülürken, tüketicilerin şikayetleri de bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Belirlenen satış yerleri dışında veya geçiş yollarını kapatacak şekilde mal teşhir eden, alıcıya karşı sözlü ya da fiili kötü muamelede bulunan veya satış yerini temiz tutmayan pazarcılara 881 TL ceza veriliyor. Aynı şekilde, pazar yerinde izin almadan değişiklik yapmak veya ilave alan oluşturmak ise 35 bin 416 TL gibi daha yüksek bir cezayla karşılaşıyor.

En ağır ceza ürün kimlik bilgilerinde hile

Yasal düzenlemeler kapsamında en ağır cezalar, ürünlerin kimlik bilgileriyle ilgili yapılan usulsüzlüklere uygulanıyor. Malların üzerinde bulunması zorunlu olan barkodlu etiket veya künye belgesini bulundurmamak, bu belgelerde kasıtlı olarak değişiklik yapmak, tahrif etmek veya taklit etmek en büyük ihlaller arasında yer alıyor. Üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer veren satıcılara ise tam 88 bin 663 TL gibi rekor bir para cezası kesiliyor. Bu cezalar, ürünlerin menşei ve kalitesi konusunda şeffaflığı sağlamayı ve zincirdeki her aşamada güvenilirliği garanti altına almayı hedefliyor. Bu durum, hem dürüst esnafın hakkını koruyor hem de tüketicinin güvenli ve doğru ürünlere ulaşmasını sağlıyor.