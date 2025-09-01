Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı 2. çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek, Türkiye ekonomisinin güçlü bir performans sergilediğini ve uygulanan programın sonuçlarının net şekilde ortaya çıktığını vurguladı.

Revizyon verileriyle daha sağlıklı büyüme tablosu

Bakan Şimşek, TÜİK’in milli gelir serilerinde yaptığı revizyonun, veri kaynaklarının iyileştirilmesi ve hesaplama yöntemlerinin güncellenmesiyle birlikte köklü bir değişiklik yaratmadığını ifade etti. Yapılan revizyonun, büyüme verilerinin daha sağlıklı yansıtılmasına katkı sağladığını belirtti.

Yıllıklandırılmış milli gelir 1,5 trilyon dolara yaklaştı

2025’in ikinci çeyreğinde ekonomi yıllık bazda yüzde 4,8, takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış şekilde ise çeyreklik yüzde 1,6 büyüdü.

Böylece yılın ilk yarısında büyüme oranı yüzde 3,6’ya ulaştı. Yıllıklandırılmış milli gelir ise 1,5 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

İmalat sanayi son 12 çeyreğin zirvesinde

Üretim tarafında tarım dışındaki tüm sektörlerin katma değer yarattığını açıklayan Şimşek, özellikle imalat sanayisinin son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergilediğini vurguladı. Yüksek teknolojili üretimde yüzde 40’lık güçlü büyüme ise dikkat çekici bir gelişme oldu.

Tüketim ve yatırım dengeli seyrediyor

Bakan Şimşek, tüketim ve yatırımların dengeli şekilde devam ettiğini belirterek, küresel zorluklara rağmen ihracatın ikinci çeyrekte toparlandığını söyledi.

İç talep ve üretimdeki güçlü artışın ise büyümeye olumlu katkı yaptığını kaydetti. Böylece ikinci çeyrek itibarıyla yıllık yüzde 1,3’lük sürdürülebilir büyümenin devam ettiğini açıkladı.

Finansal koşullar daha elverişli hale geliyor

Önümüzdeki dönemde küresel ticaretteki belirsizliklerin azalmasıyla birlikte büyümenin kademeli olarak daha güçlü seviyelere ulaşacağını öngören Şimşek, finansal koşulların da ekonomiye destek sağlayacağını dile getirdi.

Orta vadeli program mesajı

Bakan Şimşek, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın yakında kamuoyu ile paylaşılacağını hatırlattı.

Programın temel hedefinin fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürülebilir yüksek büyümeyle vatandaşların refahını artırmak olduğunu ifade etti.