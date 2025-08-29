Ordu’nun Ünye ilçesinde tarım işçileri tarafından yaygın olarak kullanılan “patpat” tabir edilen tarım aracı kazaya karıştı. Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak mevkisinde meydana gelen olayda, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu patpat kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Olay yerinde can pazarı

Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta bulunanlara müdahale etti. Yapılan incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan 4 kişi ise sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, doktorların müdahalesinin sürdüğü bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Patpatların özellikle Karadeniz Bölgesi’nde hem tarımda hem de ulaşımda yaygın şekilde kullanıldığına dikkat çekilerek, kazanın oluş nedenlerinin netleştirilmesi için teknik inceleme yapılacağı belirtildi.