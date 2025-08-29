Ataşehir’in Yenisahra Mahallesi’nde bulunan özel bir diş kliniğinde, sebebi henüz netlik kazanmayan bir tüp patlaması meydana geldi. Günün erken saatlerinde, saat 16.00 sularında gerçekleşen olayda, edinilen ilk bilgilere göre 2 kişi hafif yaralanırken, bir kadın çalışan da büyük bir korku ve panik sebebiyle baygınlık geçirdi. Yaşanan bu olay, kliniğin bulunduğu caddede kısa süreli bir endişeye yol açtı.

Olay yeri hızla güvenlik altına alındı

Patlama ihbarının alınmasının hemen ardından, çok sayıda acil müdahale ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye, sağlık, polis ve Ataşehir Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma (ATAK) ekipleri, kliniğin çevresinde hızla güvenlik önlemleri alarak duruma müdahale etti. Patlamanın yarattığı kısa süreli panik, ekiplerin profesyonel müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hafif yaralılar, ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, baygınlık geçiren kadın çalışan da olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Soruşturma devam ediyor: Patlamanın nedeni araştırılıyor

Olayın ardından, polis ekipleri ve itfaiye görevlileri, patlamanın kaynağını belirlemek amacıyla klinikte geniş çaplı bir inceleme başlattı. Patlamanın, klinik ekipmanlarında kullanılan bir gaz tüpünden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Güvenlik kamerası kayıtları da dahil olmak üzere tüm deliller titizlikle inceleniyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek patlamaya kesin olarak neyin sebep olduğunun kısa sürede ortaya çıkarılacağını belirtti.