Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılan Adem Soytekin, yeniden tutuklandı. Bu gelişmeyi ilk kez gazeteci Cem Küçük, TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında duyurdu.

Programda Cem Küçük, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le ilgili iddiaları değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü Muhittin Böcek Türkiye'nin en önemli illerinden birinin belediye başkanı ve etkin pişmanlıktan faydalanıyor. Bu şu demek; bizim gibi bu olayları anlatan, zaten Antalya'daki olay da çok net. Özellikle hangarda çıkan paralar, altınlar korkunç bir şey. Hangara saklanan paraların Antalya’da çıkması, Manavgat.. Dolayısıyla oğlu ve kendisi, gelini özel hayat bizi ilgilendirmez ama itirafçı etkin pişmanlıktan faydalandığı takdirde CHP çok büyük gol yer.”

Bunun üzerine programın moderatörü Fuat Uğur, “Senin bomban neydi?” diye sordu.

Cem Küçük bu soruya şöyle yanıt verdi:

“Ben bunu dün öğrendim, doğrulattım. Dün programda söylemedim. Az önce ‘söyleyebilirsin’ dediler. Adem Soytekin, iki gün önce tekrar tutuklandı.

Bu açıklamadan sonra yorumcular şaşkınlıklarını gizleyemedi.

O evraka Son Mühür ulaştı!

Savcılığın talebi üzerine verilen kararda, Soytekin’in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde çelişkiler bulunduğu, bazı beyanların gerçeğe aykırı olduğunun somut delillerle tespit edildiği belirtildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21 Ekim 2025 tarihli “Tutuklama Talebi” başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelinin ifadelerinden sonra yapılan kolluk ve emniyet araştırmalarında şüphelinin bir takım beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun somut deliller ile tespit edildiği, vermiş olduğu etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerinde şüphelinin kendisini ve eylemlerdeki rolünü dosyadan ari tutarak anlattığının yine yapılan tespitlerle sabit olduğu, her ne kadar bir takım bilgi ve belgeyi savcılık makamına sunarak soruşturma dosyasına katkı sağlamış ise de, kimi beyan ve belgelerin tutarsızlık içerdiği, kendisini örgütten soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlatıp kendisine suça ve eylemlere konu bir takım dairelerin devredileceği söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı, yine suç gelirlerini ve mal varlığı kaynağını gizleme içerisinde bulunduğu, bu nedenle şüphelinin etkin pişmanlık müessesesine yarar nitelikte samimi beyanlarda bulunmadığı anlaşılmakla... TUTUKLANMASINA...”

Savcılık talebini, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sundu.

Adem Soytekin, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında adı geçen önemli isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Savcılık, Soytekin’in belediye ihalelerinde usulsüzlük, rüşvet ve suç gelirlerini aklama iddialarıyla ilgili etkin pişmanlık kapsamında bilgi ve belge sunduğunu açıklamıştı. Ancak bu bilgilerin bir kısmının doğruluğuna ilişkin yapılan emniyet araştırmaları sonucunda tutarsızlıklar tespit edildi.

Soytekin’in tahliyesi sonrası kamuoyunda “itirafçı serbest kaldı” tartışmaları yaşanmıştı. Yeniden tutuklanması, soruşturmanın seyrini yeniden değiştirdi.

Küçük’ten atlatma

Bu gelişmeyi ilk kez kamuoyuna duyuran isim Cem Küçük oldu. Gazeteci, bilgiyi doğruladıktan sonra canlı yayında paylaşarak tüm adliye muhabirlerine haber atlatmış oldu.