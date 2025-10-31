Son Mühür / Merve Turan - Ünlü pop sanatçısı Hadise, 22 Ekim’de kutladığı 40. yaş gününü sosyal medyada paylaştığı içten mesajlarla taçlandırdı. Şarkıcı, doğum gününü sadece bir gün değil, tüm hafta boyunca kutladığını belirtti.

“Hepinizi çok seviyorum” mesajı

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerine duyduğu sevgiyi dile getirdi. Sanatçı, “Bana sadece doğum günü değil, doğum haftası yaşatan canlarım… Hepinizi çok seviyorum. Bu hafta çok pasta kestim, çok mum üfledim.” ifadelerini kullandı.

Dostları ve pastalarla neşeli anlar

Paylaşılan karelerde, Hadise’nin doğum günü pastaları ve yakın dostlarıyla geçirdiği keyifli anlar öne çıktı. Şarkıcının enerjik duruşu ve samimi gülümsemesi, fotoğraflara yansıdı.

Sosyal medyada büyük igi

Sahne performansları, enerjisi ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise’nin doğum haftası mesajı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, sanatçının mutluluk dolu anlarını yorum ve etkileşimleriyle destekledi.