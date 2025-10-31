Son Mühür /Merve Turan- Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde gösterdiği performansla büyük övgü toplayan Demet Özdemir, ekranlardaki başarısını sosyal medyada da sürdürüyor. Dizide canlandırdığı “Nisan Akyol” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada beğeni yağmuru

Güzel oyuncu, son olarak paylaştığı pozlarla takipçilerinden tam not aldı. Arka arkaya yayınladığı karelerde zarif tarzı ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Özdemir’in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yorumlar peş peşe geldi

Ünlü oyuncunun gönderilerinin altına, hayranları tarafından “Çok güzelsin”, “Yine harika görünüyorsun”, “Duru güzellik denilince akla sen geliyorsun” ve “Sana bayılıyorum” gibi yüzlerce yorum yapıldı. Özdemir’in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranları yeni kareleri sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.