Son Mühür- Instagram üzerinden paylaşılan videoda, Acun Ilıcalı’nın 21 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı’nın aracı kullandığı görülürken, aracın ön camına yerleştirilmiş çakar düzeneği sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tartışma konusu haline geldi.

“Hangi yetkiyle çakar kullanılıyor?”

Resmi görevli araçlara tahsis edilen çakar sisteminin, herhangi bir kamu görevi bulunmayan bir kişi tarafından kullanıldığı iddiası, “Hangi vasıfla çakar takılıyor?” sorularını beraberinde getirdi. Söz konusu görüntüler, son yıllarda sıkça tartışılan usulsüz çakar kullanımı konusunu yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.

Usulsüz çakar kullanımı tartışması yeniden alevlendi

Çakar ve siren sistemlerinin, yalnızca kanunda belirtilen kamu görevlileri ve acil durum araçları tarafından kullanılmasına izin verilirken, iş insanları ve özel kişiler tarafından kullanıldığı iddiaları zaman zaman kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Ilıcalı’nın paylaşımı da bu tartışmaları yeniden alevlendiren örnekler arasında yer aldı.

Para cezası 138 bin lirayı aşıyor

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, yetkisiz şekilde çakar kullanan sürücülere 138 bin 172 lira idari para cezası uygulanıyor. İhlalin tekrarı halinde ise ceza 276 bin 345 liraya yükseliyor.

Ehliyete el koyma ve trafikten men yaptırımı

Mevzuat kapsamında, usulsüz çakar kullanımı durumunda sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, ilgili araç da 30 gün boyunca trafikten men ediliyor. Görüntülerle ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.