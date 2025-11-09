Pasif binalar, doğru tasarım ve kaliteli işçilikle, yüksek yalıtım ve ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri sayesinde enerji tüketimini minimum seviyeye indiriyor. Solo Tasarım ve Danışmanlık kurucusu, mimar Esra Aydınoğlu, bu binaların yalnızca bir inşaat tekniğini değil, performans standardını tanımladığını belirterek, "Kışın insanların vücut ısısı bile küçük bir odanın sıcaklığını korumaya katkı sağlayabilir. Yazın ise doğal havalandırma ve gölgeleme ile konfor sağlanır. Enerji ihtiyacı en aza iner ve iç hava kalitesi sürekli korunur." dedi.

Aydınoğlu, pasif bina standardının yerel iklim koşullarına göre her bölgede uygulanabileceğini vurguladı. Türkiye’de 1 Nisan 2025’ten itibaren yürürlüğe giren revize ısı yalıtım standartları ile metrekare başına yıllık enerji tüketimi 70-90 kilovat saate düşürülürken, pasif binalarda bu değer maksimum 15 kilovat saat olarak gerçekleşiyor. Mevcut binalar da EnerPHit standardıyla yenilenerek enerji tüketimi metrekarede 10-25 kilovat saate kadar indirilebiliyor.

Ayrıca, pasif binalar eşit sıcaklıktaki duvar, zemin ve pencereleri sayesinde yoğuşma, küf ve hava akımlarına karşı koruma sağlıyor. Bu sayede alerjik astım ve küfe bağlı hastalıklar önleniyor, iç mekan konforu arttırılıyor. Aydınoğlu, "Standart bir bina yerine pasif bir binada yaşayarak karbon ayak izimizi yüzde 85-90 azaltabilir, fosil yakıt kullanımını düşürebilir ve düşük enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayabiliriz. Pasif binalar neredeyse sıfır enerjili bina hedefine ulaşmada köprü rolü oynuyor." diye konuştu.

Türkiye, pasif bina kavramıyla 2011 yılında Gaziantep’te inşa edilen ekolojik bina ile tanıştı. Bugün Pasif Bina Enstitüsü veri tabanına kayıtlı 47 bin 400’ü aşkın konut, okul, hastane, müze ve otel gibi 4 milyon 322 bin metrekarelik alan pasif bina sertifikasına sahip bulunuyor. Bu binalar, düşük karbon ve yüksek yaşam kalitesi anlayışıyla sürdürülebilir şehirleşmede örnek teşkil ediyor.