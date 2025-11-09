Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede küresel ölçekte örnek bir konumda olduğunu vurguladı. Karacabey, "Orman Yangınları: Hazırlık ve Yenilikçi Teknolojiler" konferansında elde edilen çıktılarla, 2026 Mayıs’ta düzenlenecek BM Orman Forumu’nda ülkemizin deneyimlerinin paylaşılacağını söyledi.

Teknoloji ve yenilikçi sistemlerle yangınlara hızlı müdahale sağlanıyor

Karacabey, Türkiye’nin yangınlara müdahalede güçlü altyapısı ve profesyonel yaklaşımıyla birçok ülkeye örnek olduğunu ifade etti. İHA’lar ve yapay zeka destekli Yangın Karar Destek Sistemleri sayesinde yangınlar anlık izleniyor ve riskli bölgeler önceden belirleniyor. Bu sayede yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale edilebiliyor. Hava gücü, arazözler, ilk müdahale araçları ve iş makineleriyle desteklenen sistemler, Türkiye’nin Akdeniz ülkeleri arasında yangın yönetiminde öncü konumda olmasını sağlıyor.

Karacabey, orman zararlılarıyla mücadelede de çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerin kullanıldığını belirterek, faydalı organizmaların ve kuş yuvalarının doğaya bırakıldığını söyledi. Yanan alanlarda ise arazi etüt ve ağaçlandırma çalışmaları hızla başlatılıyor. Karacabey, “Yanan her alan yeniden orman olacak” anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi ve ülkenin orman yangınlarıyla mücadelede hem teknolojiyi hem de ekolojik dengeyi koruyan uygulamalarıyla örnek teşkil ettiğini vurguladı.