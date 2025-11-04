Son Mühür - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıklayarak 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranını netleştirdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamasına göre hesaplanan oran, bu yıl için %25,49 olarak açıklandı. Belirlenen bu oran, pasaport harçlarından trafik cezalarına, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden ehliyet harçlarına kadar pek çok kamu ödemesini doğrudan etkileyecek. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ise 2026 yılı pasaport ücretlerinin ne kadar olacağı oldu.

Zam oranı netleşti

Yeniden değerleme oranı her yıl otomatik olarak uygulanıyor; ancak Cumhurbaşkanı, bu oranı %50’ye kadar artırma veya düşürme yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herhangi bir indirim kararı almazsa, 2026 yılında pasaport ücretleri doğrudan %25,49 oranında artacak. Böylece 10 yıllık pasaportun ücreti 14 bin TL’yi geçmesi öngörülüyor. 2026 yılı için pasaport harç ücretleri, yeniden değerleme oranı esas alınarak şu şekilde hesaplanacak: Tabloya yansıtılan tutarlar, Cumhurbaşkanı tarafından oranlarda herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde geçerli olacak tahmini rakamlardır. Yeniden değerlendirme oranı Yeniden değerleme oranı, her yıl TÜİK’in açıkladığı ÜFE ortalaması baz alınarak belirleniyor. Devlet tarafından saptanan bu oran, vergiler, harçlar ve cezalar gibi resmi ödemelerde yıllık artış oranını ifade ediyor. 2026 yılı için açıklanan %25,49’luk oran, son yıllardaki ortalama artış eğilimiyle uyumlu görünüyor. Hangisi daha avantajlı? Yıllık bazda bakıldığında, 10 yıllık pasaport almak vatandaşlar için daha hesaplı bir seçenek oluşturuyor. Harç tutarları yıllara dağıtıldığında, kısa süreli pasaportlara kıyasla daha düşük yıllık maliyet ortaya çıkıyor. TÜİK’in açıkladığı yeniden değerleme oranına göre, 2026’da pasaport ücretlerinde ortalama %25’in üzerinde bir artış bekleniyor. Cumhurbaşkanı herhangi bir indirim kararı almazsa, 10 yıllık pasaport ücreti yeni yılda 14 bin TL’yi aşacak. Yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşların, yıl bitmeden mevcut ücretlerle pasaport başvurusu yapmaları maddi açıdan avantajlı olabilir.