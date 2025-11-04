Son Mühür - Amerikalı otomobil devi General Motors (GM), stratejik bir adımla Türkiye pazarına geri dönüyor. Daha önce Chevrolet markasıyla Türkiye’de faaliyet gösteren ve 2017’de Avrupa’dan çekilen GM, bu kez Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarını yeniden Türk tüketicileriyle buluşturacak. Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre, GM Türkiye’deki resmi temsilcilik için Tur Oto ile anlaşma sağladı. Bu iş birliği sayesinde şirket, uzun bir aradan sonra tüm marka ve modelleriyle Türkiye pazarında doğrudan ve güçlü bir şekilde varlık gösterecek.

2026 yılı işaret edildi

General Motors bünyesindeki markaların satış ve satış sonrası hizmetleri, Tur Oto garantisiyle yürütülecek. Şirketten yapılan açıklamada, yedek parça temini ve garanti kapsamındaki işlemlerin GM’in Avrupa yapılanmasıyla entegre bir şekilde yönetileceği ifade edildi. Yeni dönemde operasyonlar, Türkiye genelinde oluşturulacak bayilik ağı üzerinden devam edecek. Ayrıca Tur Oto, 2026 itibarıyla showroomlar, satış sonrası merkezler ve dijital satış altyapısının da devreye alınacağını duyurdu. Ek gümrük vergisi kaldırıldı 22 Eylül’de Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 2018’den bu yana ABD’den ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 60’lık ek gümrük vergisi de kaldırıldı.