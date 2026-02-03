Son Mühür- Beykoz Belediye Meclisi’nin şubat ayı birinci oturumu, Belediye Hizmet Binası’nda Başkan Vekili Özlem Gürzel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının gündem dışı bölümünde yaşanan karşılıklı açıklamalar ve sert söylemler, oturuma damga vururken, artan gerginlik nedeniyle toplantıya ara verildi.

Miniç’ten parti değişikliği tepkisi

Bağımsız Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç, kürsüye çıkarak Başkan Vekili Özlem Gürzel’in AK Parti’ye geçmesini eleştirdi. Parti değişikliğinin hukuki olsa dahi siyasi meşruiyet tartışması doğurduğunu savunan Miniç, bu durumun seçmen iradesiyle bağdaşmadığını ifade etti. Miniç, konuşmasında sert ifadeler kullanarak, yapılan tercihin etik olmadığını dile getirdi.

“Akçeli iş” iddialarına yanıt

Miniç, belediye başkan yardımcılığı görevinden ayrılmasının ardından kendisi ve görevlendirdiği kişiler hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarına da değindi. Söz konusu iddiaları reddeden Miniç, bu yöndeki suçlamaların somut delillerle desteklenmesi gerektiğini belirterek, aksi halde iftira anlamına geleceğini söyledi.

Gürzel: Parti değiştirmek siyasi bir tercihtir

Miniç’in açıklamalarının ardından söz alan Başkan Vekili Özlem Gürzel ise parti değiştirmenin siyasette olağan bir durum olduğunu savundu. Miniç’in geçmişte farklı siyasi partilerde görev aldığını hatırlatan Gürzel, yöneltilen eleştirilerin tutarlı olmadığını ifade etti.

“Alnım açık” vurgusu

Tartışmanın seyrini değiştiren açıklamalardan biri de Gürzel’in kişisel iddialara verdiği yanıt oldu. Miniç’in, başkan yardımcılığı döneminde kendisine baskı uyguladığını öne süren Gürzel, bu iddiaları reddetti.

Şeffaf bir geçmişe sahip olduğunu belirten Gürzel, herhangi bir usulsüzlükle anılmadığını vurgulayarak, “Utanacak bir durumum yok. Hesaplarım açık, gizli saklı hiçbir şeyim yok. Kimsenin evinde basılmadım, arka kapılardan dolanmadım” ifadelerini kullandı. Karşılıklı açıklamaların ardından mecliste tansiyon yükselirken, Başkanlık Divanı toplantıya ara verilmesine karar verdi.