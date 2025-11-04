Antalya’nın Serik ilçesinde bir evin önünde park halinde bulunan minibüs gece saatlerinde yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Antalya’nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İbrahim A.’ya ait 07 AJH 080 plakalı minibüs, kısa sürede alevlere teslim oldu.

Mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Araç sahibi telefonla haberdar edildi

Yangın sırasında araç sahibinin evde olmadığı, komşuların telefonla haber vermesi üzerine olay yerine geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.