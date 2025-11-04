Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi 5216 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki iş yerinin kolonlarında büyük bir gürültü duyulmasının ardından parçalanmalar meydana geldi. Aynı zamanda tavan ve kirişlerde de çatlaklar görüldü. Binada yaşayanlar endişe üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler inceleme başlattı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerde yapıda hasar bulunduğu değerlendirilirken, kesin sonucun hazırlanacak teknik raporla belirleneceği bildirildi. Raporun yaklaşık bir hafta içinde çıkması bekleniyor.

‘Yetkililer tahliye kararı vermedi ama biz boşaltıyoruz’

Dükkan sahibi Ahmet Akengin, yaşananları şöyle anlattı: “Balıkesir Sındırgı’daki deprem sırasında kolonlardan birinde kopma olmuştu, sıva sandım. Bugün yine büyük bir çatırtı oldu. Kolon parçaları koptu, tavan ve kirişlerde çatlak oluştu. Belediyeyi aradık, inceleme yapıldı. Rapor bir hafta sonra çıkacak dendi. Tahliye kararı yok ama biz binayı boşaltıyoruz.”

İki aile binadan ayrıldı

Binada iki dairede yaşayan iki ailenin, can güvenliği endişesiyle evlerinden ayrıldığı öğrenildi. Beş kişilik bir aile yakınlarının yanına yerleşirken, diğer kiracılar İstanbul’a gitti. Teknik raporun ardından binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine karar verilecek.