Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Institut Français iş birliğiyle hazırlanan Yeniden Sinematek’in aralık programı, Paris’i merkeze alan dört film ile geniş bir tür yelpazesi sunuyor. Absürt komediden belgesel sinemaya, animasyondan bilim kurguya uzanan seçki, izleyicisini Paris’in hem bilinen hem de keşfedilmeyi bekleyen yüzleriyle buluşturuyor.

Gösterimlerin yanı sıra müzisyen Stéphane Scharlé’nin katılımıyla sinema konseri ve söyleşi de düzenlenecek.

Zazie’nin kent macerası

Louis Malle’in yönettiği Zazie Metroda, Raymond Queneau’nun aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanmış absürt bir komedi. Paris’e amcasının yanına bırakılan Zazie’nin metro greve rağmen şehri gezme isteği, fantastik ve eğlenceli bir maceraya dönüşüyor.

Gösterim tarihi: 7 Aralık

Paris Uyuyor sinema konseri

René Clair’in 1924 yapımı sessiz filmi Paris Uyuyor, şehrin gizemli bir güç tarafından bir gecede hareketsiz bırakılmasıyla başlayan olayları konu alıyor. Filmin müzikleri Stéphane Scharlé’ye ait ve İzmir’deki gösterim, sanatçının canlı performansı eşliğinde “sinema konseri” olarak sunulacak.

Gösterim tarihi: 14 Aralık

Stéphane Scharlé ile söyleşi

OZMA ve Tangram topluluklarının kurucusu olan besteci ve davulcu Stéphane Scharlé, Paris Uyuyor gösterimi sonrası izleyicilerle bir araya gelecek. Müzik ve ritim üzerine geliştirdiği yenilikçi yaklaşımıyla tanınan Scharlé, katılımcıların sorularını yanıtlayacak.



Söyleşi tarihi: 14 Aralık saat 20.00

Paris’in belleğine bakış: Paris 1900

Nicole Védrès’in yönettiği Paris 1900, La Belle Époque döneminin 1900–1914 yılları arasına ışık tutan bir belgesel. Arşiv görüntüleri ve 700’den fazla filmden alınan alıntılarla hazırlanan yapım, Paris’in toplumsal, kültürel ve teknolojik dönüşümünü detaylı bir biçimde aktarıyor.

Gösterim tarihi: 21 Aralık

Küçük bir dedektifin peşindeki macera

Michel Ocelot’ın yönettiği Dilili Paris’te, Paris’te gizemli şekilde kaçırılan kız çocuklarını araştıran küçük Dilili’nin macerasını anlatıyor. Komedi, animasyon, dram ve macerayı bir araya getiren film, César Ödülleri’nde “En İyi Animasyon Filmi” ödülüne layık görülmüştü.

Gösterim tarihi: 28 Aralık

Gösterimler ücretsiz olacak

Elhamra Sahnesi’nde gerçekleşecek tüm gösterimler, İzmirli sinemaseverlere aralık ayı boyunca Paris’in hikâyelerini, atmosferini ve tarihini keşfetme fırsatı sunacak.