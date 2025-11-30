Son Mühür/ Osman Günden- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle düzenlenecek fuar, yerli ve yabancı turizm temsilcilerini bir araya getirecek. Köklü tarihi, kültürel mirası, doğal zenginlikleri ve gelişmiş turizm altyapısıyla öne çıkan İzmir, üç gün boyunca ziyaretçilere kapsamlı bir sektör deneyimi sunacak. Fuar kapsamında TTI Stage alanında yapılacak seminer, panel, sunum ve workshoplar, katılımcılara alanlarında güncel ve yol gösterici içerikler sağlayacak.

Yerel yönetimlerin rolü masaya yatırılacak

Açılış gününde sürdürülebilir turizmin yerel yönetimler açısından taşıdığı önem değerlendirilecek. Günün ilk oturumu olan “Sürdürülebilir Turizm Destinasyonları: Yerel Yönetimlerin Liderliği”, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Fuarcılık Komisyon Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı moderatörlüğünde düzenlenecek.



Oturumda Green Destinations Bölge Direktörü Iyad Kayali, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, bölgesel başarı hikayelerini ve sürdürülebilir destinasyon yönetimindeki deneyimlerini paylaşacak.

Green Destinations ödül töreni

İlk gün programında ayrıca Green Destinations 2025 Top 100 Story Awards – İzmir Töreni gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ödüllerini Green Destinations tarafından alacak.

Ege’nin turizm politikaları konuşulacak

Günün en dikkat çekici bölümlerinden biri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay moderatörlüğünde yapılacak “Büyükşehir Belediye Başkanları Oturumu” olacak. Balıkesir, Manisa ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlarının da yer aldığı oturumda, Ege bölgesinin turizm politikaları ve ortak hareket etme olanakları değerlendirilecek.

Havacılık ve konaklama sektörlerinden temsilciler bir arada

Fuarın ilk günü ayrıca FlyDubai Türkiye Müdürü Meltem Özkeskin moderatörlüğündeki “Misafirperverliğin Kalbi” oturumunda havayolu ve konaklama sektörünün temsilcileri bir araya gelecek.

İlk günün önemli oturumlarından biri de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Gökçe Başkaya moderatörlüğünde düzenlenecek olan “Sağlık Turizmi” paneli olacak. Panelde İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ve Medicana International İzmir Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı sağlık turizmi ile kent yaşamı arasındaki ilişkiye dair görüşlerini aktaracak. Günün programı, SKAL İzmir Turizmin Yıldızları Ödül Töreni ile tamamlanacak.

İkinci gün

İkinci günün açılışı “Bosna Hersek’in Gizli Cevheri: Tuzla Kantonu” sunumuyla yapılacak. Sunumun ardından turizmin bölgesel kalkınmaya etkilerinin tartışılacağı oturumlar devam edecek.

“İlçelerin Kalkınmasında Turizmin Rolü” başlıklı panelde, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge moderatörlük yapacak. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçelerinin turizm politikalarını ve yerel kalkınmaya etkilerini değerlendirecek.

Küresel turizm trendleri

“Dünya Turizmi Nereye Gidiyor?” oturumunda ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler moderatörlüğünde Faruk Pekin, Osman Ayık ve İlker Ünsever, dünya turizminin geleceğini şekillendiren gelişmeleri aktaracak.

İzmir Bağ Yolunun dünyaya açılan hikayesi

Fuarın dikkat çeken oturumlarından biri, Anadolu Gastronomi Turizmi Derneği’nden Yalçın Güçer moderatörlüğünde yapılacak “Iter Vitis – İzmir Bağ Yolunun Dünyaya Yolculuğu” olacak.

Iter Vitis Avrupa Konseyi Kültür Rotası Başkanı Emanuela Panke, Ali Boz ve Bilge Bengisu Öğünlü bu alandaki deneyimlerini katılımcılara aktaracak.

Ege bağ rotaları ele alınacak

Onur Türkay moderatörlüğündeki “Bağ Turizmine Ege İmzası: Çal Bağ Yolu, Urla Bağ Yolu ve Lidya Antik Bağ Rotası” oturumunda ise Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz, Ceylan Ertörer Diaz Leon ve Ercan Boztepe, bölgenin bağcılık potansiyelini ve turizmdeki yerini değerlendirecek.

Markalaşma, dijital reklamlar ve konaklama sektörü

İkinci günün uluslararası yönü, Ürdün’ün Altın Üçgeni Aqaba–Wadi Rum–Petra sunumu ile güçlenirken, konaklama ve dijital pazarlama alanlarında iki ayrı oturum gerçekleşecek.

BookingAgora Kurucu Ortağı Kadri Ciga moderatörlüğündeki panelde Dubai’deki lüks otelcilik deneyimleri ele alınacak. Yandex Ads temsilcilerinin katıldığı oturumda ise Rusya pazarında dijital reklam stratejileri konuşulacak. Gün, otel ve rezidans projelerinde markalaşma süreçlerinin ele alındığı panelle sona erecek.

Son gün

Fuarın üçüncü günü Yunanistan, Seyşeller, Cezayir, Zambiya gibi ülkelerin tanıtım sunumlarıyla başlayacak. Ayrıca Akhisar’ın inanç turizmi ve sürdürülebilirlik vizyonunu içeren sunum, bölgenin yeni turizm hikayesini katılımcılara aktaracak.

İzmir’in sağlık turizmi potansiyeli değerlendirilecek

Son günün öne çıkan oturumlarından biri de İzmir Sağlık Turizmi Derneği (İZSATU) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Cinel moderatörlüğünde yapılacak “Sağlık Turizminde İzmir’in Potansiyeli” oturumu olacak. İZSATU Genel Sekreteri İlknur Bodur, TÜRSAB İzmir BTK Başkanı İsmail Hakkı Karadeveci, Aydın Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Doç. Dr. Ahu Yazıcı Ayyıldız, İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nden Dr. Songül Gökhan ve İZSATU Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Aydın konuşmacı olarak yer alacak.