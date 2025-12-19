Son Mühür - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet Teşkilatı’yla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak mevcut personel yapısı ve terfi sisteminin ciddi sorunlar doğurabileceğini ifade etti. Bakan, komiserden 1. sınıf emniyet müdürüne kadar tüm amir kadrolarına seslenerek, önümüzdeki dönemde büyük bir karmaşa yaşanabileceği uyarısında bulundu.

''Yığılma olağanüstü bir seviyeye ulaşacak''

Murat Bakan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 2016-2020 yılları arasında 15 bin 627 komiser yardımcısının alındığını, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ise her yıl 3 bin kişilik kontenjan açıldığını aktardı. Bu rakamlarla 2016-2023 döneminde toplam komiser yardımcısı alımının 24 bin 627’ye ulaştığını belirten Bakan, en geç 10 yıl içinde üst rütbelerde olağanüstü bir yığılma yaşanacağını ifade etti. 2016’da göreve başlayan komiser yardımcılarının bugün başkomiserliğe yükseldiğini hatırlatan Bakan, birkaç yıl içinde emniyet amiri ve ardından emniyet müdürü kademelerine geçeceklerini, ancak mevcut sistemin bu yoğunluğu karşılayabilecek durumda olmadığını vurguladı.

''Gerçek sorunları gizliyor''

Murat Bakan, bugün yaklaşık bin 1. sınıf emniyet müdürü için kadro sıkıntısı yaşandığını belirterek, bu sorunu çözemeyen bir sistemin ileride on binlerce amirin rütbe ve görev dağılımını yönetmesinin mümkün olmayacağını dile getirdi. Deneyimli ve güçlü yönetim becerilerine sahip emniyet müdürlerinin en verimli dönemlerinde emekliye ayrılmasının, asıl yapısal sorunların üzerini örttüğünü ifade etti.

''15 Temmuz sonrası planasız alımlar...''

Emniyet Teşkilatı’nda amirlik yapısının planlama ve stratejik akıl temelinde oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Bakan, “15 Temmuz sonrası dönemde ihtiyaç analizi ve kariyer planlaması yapılmadan çok yüksek sayıda amir alımı yapıldığı görülmektedir.” dedi. Bu tablonun kadro sıkışıklığına, personelde motivasyon kaybına ve verimliliğin azalmasına neden olduğunu ifade etti.

''Görevdeyken gereğini yapın''

Murat Bakan, son dönemde 1. sınıf emniyet müdürlerinin “ihtiyaç” gerekçesiyle emekliye ayrılmasını eleştirerek, bu kişilerden bazılarının daha önce mahkeme kararıyla görevlerine iade edilen isimler olduğuna dikkat çekti. Bakan, “Suçları varsa emekli ederek değil, görevdeyken gereğini yapın. Hiçbir kamu görevlisi kin ya da rövanş duygusuyla tasfiye edilemez.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenen Murat Bakan sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Kurmay aklı güçlendiren, kadro projeksiyonunu şeffaflaştıran ve terfi-kadro dengesini rasyonel biçimde kuran bir sistem şarttır.” ifadelerini kullandı. Bakan, plansız alım, tıkalı terfi ve keyfî emeklilik uygulamalarının kurum disiplinini ve kamu güvenliğini zedeleyeceğini belirterek, “Bu bir uyarıdır Ali Yerlikaya; teşkilatın huzuru ve milletin güvenliği için liyakat esaslı kadro yönetimi zorunludur.”