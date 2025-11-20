Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sempozyuma katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür ederek etkinliğin verimli geçtiğini söyledi. Akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacılar tarafından altı oturumda önemli tebliğlerin sunulduğunu belirtti.

Ailenin toplumdaki yeri

Ailenin toplum yapısının en temel unsuru olduğunu vurgulayan Erdoğan, aileyi “kimliğin ve kültürün aktarıldığı bir mekân” olarak nitelendirdi. Nurettin Topçu’nun aileye dair sözlerini hatırlatarak sevgi, sabır, anlayış ve fedakârlığın aile içinde şekillendiğini ifade etti.

Birey, aile ve devlet ilişkisi

Toplumsal gelişimin bireyden aileye, aileden millete uzandığını söyleyen Erdoğan, tüm kurumların aile yapısının güçlenmesi için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Öğretmenlerden yerel yönetimlere kadar geniş bir kesimin bu süreçte rol alması gerektiğini dile getirdi.

Kültür ve sanatın topluma etkisi

Kültür ve sanatın milletlerin dünyaya bakışını yansıttığını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin edebiyattan mimariye pek çok alanda güçlü bir birikime sahip olduğunu söyledi. Kültürle güçlenen bir medeniyet anlayışının tarihsel olarak önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kültürel tehditlere karşı duruş

Erdoğan, aile yapısının küresel kapitalizmin etkileri, dijital kuşatma ve kültürel baskılar nedeniyle tehdit altında olduğunu belirterek “cinsiyetsizleştirme dayatmaları ve LGBT akımlarına karşı gerekli önlemlerin alındığını” söyledi. Dijital mecralarda aileyi hedef alan içeriklerle mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

Nüfus artış hızındaki düşüş

Türkiye’de doğurganlık hızının nüfusun yenilenme seviyesinin altına düştüğünü söyleyen Erdoğan, TÜİK verilerine göre 1,48 olan doğurganlık oranını “felaket” olarak nitelendirdi. Çalışan ya da çalışmayan kadınların doğurganlık hızındaki düşüşün temel nedenlerinden birinin “kadınların yalnızlaşması” olduğunu söyledi.

Aile yapısındaki dönüşüm

Hane halkı büyüklüğünün giderek küçüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, tek kişilik hanelerin oranının yüzde 20’ye yükseldiğini belirtti. Kentleşme ve dijital kültürün aile mahremiyetini zayıflattığını ifade etti.

Aileyi destekleyen yeni politikalar

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen faizsiz kredilerin 62 bin çifte ulaştığını söyleyen Erdoğan, destek tutarının artırıldığını belirtti. Yılbaşından itibaren genç çiftlere daha yüksek miktarda destek verileceğini söyledi.

Doğum yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeleri hatırlatan Erdoğan, 2026–2035 döneminin “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edildiğini açıkladı.

Dijital dünyada çocukların korunması

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne dikkat çeken Erdoğan, çocukların dijital mecralarda karşılaştığı risklere karşı koruyucu politikalar üretildiğini söyledi. 2023–2028 Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve 2025–2029 Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi Eylem Planı ile kapsamlı bir yol haritası oluşturulduğunu belirtti.

Dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi

Erdoğan, Türkiye’nin öncülüğünde hazırlanan “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin uluslararası alanda imzaya açıldığını hatırlatarak, çocuklar için daha güvenli bir dijital gelecek inşa etmeye çalıştıklarını ifade etti.