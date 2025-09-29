Son Mühür/ Beste Temel - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda yapılan kapanış törenine; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretim üyeleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Program, “Türkiye Yüzyılı Vizyonu”, “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi” ve 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda hazırlanan şenlik kapanış videosunun gösterimiyle başladı.

65 atölyede 23 binden fazla öğrenci

Proje Yürütücüsü Dr. Feriha Hande İdil, şenlik boyunca İzmir’in 30 ilçesinden 23 bin 200 öğrencinin katılımıyla 65 farklı atölyenin düzenlendiğini belirtti. Etkinliklerin kültürel değerlerle zenginleştirildiğini vurgulayan İdil, “Bu şenlik, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve teknoloji üzerine önemli paylaşımlara zemin hazırladı” dedi.

Bilim sevgisi ve iş birliği mesajı

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre, atölyelerde öğretmenlerle öğrencilerin birlikte çalışmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. İmre, “Çocuklarımıza bilim sevgisinin temelini attığımızı ve gençlerimizin hafızalarında güzel anılar bıraktığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimde yapay zekâ okuryazarlığı

Program kapsamında düzenlenen “Eğitimde Yapay Zekâ” seminerinde konuşan Prof. Dr. Yavuz Samur, öğretmenlerin güvenilir dijital araçlar seçmesinin önemine değindi. Samur, yapay zekânın eğitim süreçlerine entegrasyonuyla yeni mesleklerin ortaya çıkacağını ve öğrenciler için “yapay zekâ okuryazarlığı” ile “yapay zekâ etiği” konularının kritik olduğunu vurguladı.

Yahşi: Meslekî eğitimde yapay zekâ

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise yapay zekânın meslekî eğitimdeki rolüne dikkat çekerek, “İzmir eğitim ailesi olarak girişimci ruhla hareket etmeli, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlamalıyız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında çocuklarımızın eğitiminde yapay zekâyı doğru biçimde kullanarak geleceğe hazırlanmalıyız” dedi.

Belgeler ve toplu fotoğrafla kapanış

Kapanış programı, öğretim üyeleri ve öğretmenlere katılım belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.