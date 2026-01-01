Son Mühür- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve para transferlerine ilişkin kapsamlı kısıtlamalar içeren yeni mevzuat, bugün itibarıyla uygulamaya alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen düzenlemeyle birlikte, yüksek tutarlı para hareketlerinde denetim ve şeffaflık artırıldı.

200 bin TL üzeri transferlerde açıklama zorunluluğu

Yeni mevzuata göre, bir kişi tarafından aynı gün içerisinde gerçekleştirilen para transferlerinin toplamı 200 bin TL’yi aştığında, yapılacak her yeni işlem için ayrıntılı açıklama girilmesi zorunlu hale geldi. Kullanıcıların, 20 karakteri aşan ve transferin amacını net biçimde ortaya koyan bir açıklama yazması gerekecek.

ATM ve dijital bankacılık işlemleri kapsamda

Düzenleme yalnızca mobil ve internet bankacılığı işlemleriyle sınırlı değil. ATM’ler üzerinden yapılan para transferleri de denetim kapsamına alındı. Kart kullanarak ATM’den para gönderen müşteriler, transferin hangi amaçla yapıldığına dair detaylı bilgi vermek zorunda olacak.

Yüksek tutarlar için ek form ve belgeler istenecek

Para transferi tutarı yükseldikçe kullanıcıların yükümlülükleri de artacak. Aynı gün içinde yapılan işlemlerin toplamı 2 milyon TL’yi aşarsa, açıklama zorunluluğu form doldurma aşamasına geçecek.

2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu”nun doldurulması gerekecek. Bu formla birlikte işlem detayları resmi olarak kayıt altına alınacak.

20 milyon TL üzerinde kaynak belgesi şartı

20 milyon TL’yi aşan para transferlerinde ise işlem tutarının kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması zorunlu olacak. Müşteri tarafından verilen açıklama ve belgelerin yeterli bulunmaması halinde, transfer işlemi onaylanmayacak ve gerçekleştirilmeyecek.

Şeffaflık ve etkin denetim

MASAK’ın hayata geçirdiği bu düzenleme ile yüksek meblağlı para transferlerinin daha yakından izlenmesi, işlemlerin gerekçesinin netleştirilmesi ve mali sistemde şeffaflığın artırılması hedefleniyor. Yeni uygulamanın, kara para aklama ve yasa dışı finansmanla mücadelede önemli bir adım olması bekleniyor.