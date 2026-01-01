Son Mühür - 1 Ocak’ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle doğu ve güneydoğu illerine yapılması planlanan çok sayıda uçuş gerçekleştirilemedi.

THY 50 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkenin doğu ve iç kesimlerine yönelik 1 Ocak tarihli 50 uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, uçuş emniyetinin öncelik olduğu vurgulanırken, yolcuların mağduriyet yaşamaması için gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi.

AJet’ten 64 sefer kararı

AJet de yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdüren kötü hava şartları nedeniyle 1 Ocak’ta planlanan 64 seferin iptal edildiğini bildirdi. Yolcuların uçuş durumlarını güncel kanallardan takip etmeleri istendi.