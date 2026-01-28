İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgilere göre Galatasaray, Pape Gueye ile 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Afrika Kupası kahramanının transferinde artık son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Peki Pape Gueye kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray Pape Gueye transferinde sona geldi

Orta sahada fiziksel direnci artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, Villarreal'de forma giyen Pape Gueye için düğmeye bastı. Kulüpler arasındaki pazarlıklarda rakamlar netleşmeye başladı. İspanyol ekibinin kapıyı 40 milyon eurodan açtığı ancak 35 milyon euro seviyelerine esneyebileceği konuşuluyor.

Pape Gueye bu sezon nasıl oynadı?

Villarreal formasıyla bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Gueye, teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 resmi maçta forma giydi, 1552 dakika sahada kaldı. Bu sürede 2 gol atıp 1 asist yapan Senegalli yıldız, yüksek top kazanma oranı ve oyun disipliniyle öne çıkıyor.

Afrika Kupası'nda tarihe geçti

Pape Gueye, 18 Ocak 2026'da oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'a karşı uzatmalarda attığı golle Senegal'i şampiyonluğa taşıdı. 1-0 biten maçın kahramanı olan Gueye, turnuvanın en önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçti.

Pape Gueye kimdir?

Pape Alassane Gueye, 24 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi. Senegalli bir ailenin çocuğu olarak doğan Gueye, hem Fransa hem de Senegal vatandaşlığına sahip. 1.89 metre boyunda olan defansif orta saha oyuncusu sol ayağını kullanıyor.

Kariyerine Le Havre altyapısında başlayan Gueye, 2017'de profesyonel futbola adım attı. 2020'de Watford ile sözleşme imzalasa da bir anlaşmazlık nedeniyle kulüpte hiç forma giymedi. Aynı yıl Olympique Marsilya'ya transfer olan Senegalli yıldız, Fransa'da 4 sezon geçirdi ve 80'den fazla maçta forma giydi.

2023 yılında Sevilla'ya kiralanan Gueye, İspanya futbolunu tanıma fırsatı buldu. 2024 yazında serbest transfer olarak Villarreal'e imza atan oyuncu, La Liga'da gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Milli takım kariyerinde Senegal'i tercih eden Gueye, 14 Kasım 2021'de A Milli Takım'da ilk maçına çıktı. 2021 Afrika Kupası'nı kazanan Senegal kadrosunda yer alan Gueye, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da milli formayı terletti. Şu ana kadar 30'dan fazla milli maça çıkan oyuncu, ülkesinin en önemli futbolcularından biri haline geldi.