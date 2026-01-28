Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasına göre Jhon Duran, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kamp kadrosundan çıkarıldı. Peki Jhon Duran'ın sakatlığı ciddi mi, ne kadar süre sahalardan uzak kalacak? İşte detaylar.

Jhon Duran neden FCSB kadrosunda yok?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Jhon Duran, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle FCSB maçı kadrosuna alınmadı. Kolombiyalı forvetin sakatlığının boyutu henüz netleşmezken, teknik ekip tedbirli davranarak golcüyü Romanya'ya götürmedi.

Fenerbahçe'nin FCSB maçı kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertli takımın FCSB deplasmanı için belirlenen kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri.

FCSB maçında kimler forma giyemeyecek?

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın yanı sıra başka eksikler de bulunuyor. Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı. Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok ise statü gereği FCSB maçında forma giyemeyecek. Takım kaptanı Milan Skriniar da Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için Romanya'ya gidemedi.

Jhon Duran kimdir?

Jhon Jader Durán Palacios, 13 Aralık 2003'te Kolombiya'nın Medellín şehrinde dünyaya geldi. Santrafor pozisyonunda görev yapan futbolcu, 1.85 metre boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

Kariyerine Envigado altyapısında başlayan Duran, 2019'da profesyonel futbola adım attı. 15 yaşında Kolombiya Primera A'da gol atan en genç ikinci futbolcu unvanını elde etti. 2020 yılında The Guardian'ın "Dünyanın En İyi 60 Genç Yeteneği" listesine girdi.

2022'de MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olan Duran, 27 maçta 8 gol atarak takımın Golden Boot ödülünü kazandı. Ocak 2023'te Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 18 milyon sterline transfer oldu. İngiltere'de gösterdiği performansla dikkat çeken golcü, Ekim 2024'te Bayern Münih'e karşı attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Ocak 2025'te 77 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Duran, Temmuz 2025'te Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldi. Kolombiya Milli Takımı formasını da giyen futbolcu, 2024 Copa América'da ikinci olan kadroda yer aldı.