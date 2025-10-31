Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet izninin iptal edildiğini duyurdu. Karar, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Merkez Bankası’ndan dikkat çeken karar

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para ihraç etme ve faaliyet yürütme izni, 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında iptal edildi.

Tebliğde, kararın dayanağı olarak kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrası, 18’inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19’uncu maddesi gösterildi.

Söz konusu kararda, "Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21/4/2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un (Kanun) 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun'un 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.