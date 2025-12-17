Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 107.51 puan azalışla 11.348,83 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.09'luk düşüşle 11.338 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.150 puanın destek, 11.450 ve 11.550 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık...



Küresel piyasalar, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin soru işaretleri ve Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

Aralarında Borsa İstanbul'un da bulunduğu Avrupa borsalarının değer kaybettiği süreçte Asya borsaları Japonya hariç yükseldi.

aponya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



İstikrarlı yükselişini sürdüren ons altın 4.336 dolardan, gram altın 5.955 TL'den,

Arz fazlası sonrası düşüş eğilimine giren Brent petrol 59.76 dolardan ve

yeniden 90 bin doların altına gerileyen Bitcoin 86.811 dolardan alıcı buluyor.