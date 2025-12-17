Son Mühür- Türkiye, 19 Mart’tan bu yana iş dünyası, medya kuruluşları ve muhalif siyasetçilere yönelik operasyonların hız kazandığı bir döneme girerken, 2025 yılına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) damgası vurdu.

Kayyum atamalarıyla birlikte TMSF’nin kontrolündeki şirket sayısı rekor seviyelere ulaşırken, ortaya çıkan tablo “Türkiye’nin en büyük holdingi” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Kayyumlu şirket sayısı 1.100’ü aştı

TMSF’nin faaliyet raporlarına göre, Şubat 2025 itibarıyla kayyum atanan şirket sayısı 679 olarak kayıtlara geçti.

Ancak yalnızca 10 aylık süreçte bu sayı yüzde 64 artarak 1.116’ya yükseldi. Aynı dönemde kayyum yönetimindeki şirketlerin sayısındaki hızlı artış, ekonomik ve siyasi gelişmelerle birlikte dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

İstihdam 56 bine yaklaştı

Kayyum atanan şirketlerde istihdam edilen personel sayısı da ciddi bir artış gösterdi. Şubat 2025 itibarıyla bu şirketlerde çalışan personel sayısı 23 bin 574 iken, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla istihdam 55 bin 992 kişiye çıktı.

Böylece kayyum yönetimindeki şirketler, on binlerce çalışanın doğrudan bağlı olduğu büyük bir ekonomik yapı haline geldi.

Aktif büyüklük 361 milyar lirayı geçti

TMSF’nin kontrol ettiği şirketlerin mali büyüklüğü de çarpıcı seviyelere ulaştı. Kayyum atanan şirketlerin toplam aktif büyüklüğü, 2025 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 361,2 milyar TL olarak açıklandı.

Bu rakam, TMSF’yi birçok özel sektör grubunun önüne taşıyan bir ekonomik güç olarak öne çıkardı.

“Türkiye’nin en büyük holdingi” benzetmesi

Kamuoyunda “Türkiye’nin en büyük holdingine dönüştü” yorumlarına konu olan TMSF, faaliyetlerini sınırlı bir kadroyla yürütüyor.

Kurumda 338’i kadrolu, 166’sı geçici görevli olmak üzere toplam 504 personel görev yapıyor. Buna karşın TMSF, kayyum atanan şirketlerin yönetiminde 318’i kendi personeli olmak üzere toplam 442 kişinin görevlendirildiğini faaliyet raporunda açıkladı.

En fazla kayyum hangi sektörlerde?

Kayyum atanan şirketlerin sektörel dağılımı da dikkat çekici veriler sunuyor. Buna göre şirketlerin yüzde 14’ü inşaat ve mimarlık sektöründe faaliyet gösterirken, yüzde 13’ü gıda, tarım ve hayvancılık alanında yer alıyor.

Enerji sektörü ise yüzde 12’lik oranla kayyum atamalarının yoğunlaştığı bir diğer alan olarak öne çıkıyor.