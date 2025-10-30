İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) Ekim ayı olağan meclis toplantısında kentin kronikleşen otopark sorunu yeniden gündeme taşındı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, özellikle Alsancak ve Kordon çevresinde artan yoğunluğa dikkat çekerek, “Otoparkları yeraltına indirmenin zamanı geldi. Hazırladığımız proje, bu bölgede ciddi bir rahatlama sağlayabilir” dedi.

“Çankaya Otoparkı’nda belirsizlik esnafı zorluyor”

Toplantıda ilk olarak, yıkım kararıyla gündeme gelen Çankaya Katlı Otoparkı tartışıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgener, otoparkın akıbetine dair net bir yol haritası oluşturulması gerektiğini vurguladı.

“Çankaya’daki otopark kentin merkezinde stratejik bir noktada. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hem de hissedar konumundaki banka ve vakıfların bu konuda ortak bir irade göstermesi gerekiyor” diyen Özgener, sürecin yalnızca teknik değil, aynı zamanda ekonomik ve hukuki yönleri bulunduğunu hatırlattı.

Özgener, “Yıkım kararı sonrası oluşacak boşluk, bölgede faaliyet gösteren esnafı ciddi biçimde etkiler. Kemeraltı zaten zor günlerden geçiyor; bir de otopark sıkıntısı eklenirse tablo daha da ağırlaşır. Bu yüzden bu konu acil şekilde çözülmeli” ifadelerini kullandı.

Abonelik sistemine tepki: “Trafiği kilitliyor”

Kordon bölgesinde uygulamaya alınan “abonelikli otopark” modelini de eleştiren Özgener, bu sistemin kente katkıdan çok trafik yükü getirdiğini söyledi.

“İzmir’in her noktasında park sorunu yaşanıyor. Meclis günlerinde bile araç koyacak yer bulmak neredeyse imkânsız. Kordon’da çift sıra park eden araçlar yüzünden yollar daralıyor, trafik akışı bozuluyor. Bu yöntem çözüm değil, sorunu derinleştiriyor” diye konuştu.

“Yeraltına inelim, İzmir nefes alsın”

Kent merkezindeki park probleminin kalıcı çözümü için somut adımlar attıklarını belirten Özgener, İZTO’nun hazırladığı yeraltı otoparkı projesine dikkat çekti:

“Daha önceki yönetim döneminde bu fikri gündeme getirmiştik. Odamızın ilgili birimleriyle ayrıntılı bir çalışma yaptık. Atatürk Lisesi çevresi, Vasıf Çınar Bulvarı ve Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi civarındaki alanlar incelendi. Tek katlı bir sistemle 2 bin 200, çift katlı bir yapı ile ise 4 bin araca kadar park alanı oluşturmak mümkün. Bu kapasite, Alsancak bölgesine ciddi bir nefes aldırabilir.”

Özgener, yer üstündeki araç yükünün kent trafiğini felç ettiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Gerçek çözüm yeraltında. Otoparkları yüzeyden indirirsek hem trafiği rahatlatırız hem de kamusal alanları geri kazanırız. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaya hazırız. İzmir’in bu sorunu artık ertelenmemeli.”