Papara, son yıllarda elektronik para sektörü içinde hızlı büyüyen ve milyonlarca kullanıcısı bulunan bir platform olarak öne çıkmıştı. Farklı finansal işlemleri kolayca yapabilen sistem, özellikle gençler tarafından aktif biçimde kullanılıyordu. Ancak Merkez Bankası’nın Papara’ya yönelik son kararı, kullanıcıları tedirgin etti ve beklenmedik bir durum ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal ettiğini açıkladı. Bu ani gelişmeyle birlikte, Papara üzerinden hizmet alan kişilerin hesaplarında bulunan paraların ne olacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada da kullanıcılar bu duruma tepki gösterirken şirketten resmi bir açıklama geldi.

Papara faaliyetleri neden durdu?

Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre, Papara’nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı hareket ettiği saptandı. Bu yüzden elektronik para kuruluşu olarak olan izin iptal edildi ve Papara’nın tüm ülkedeki faaliyetleri sonlandı. 30 Ekim tarihli karar sonrasında uygulama üzerinden para gönderme, ödeme alma gibi işlemler durduruldu. Şirketin ve Merkez Bankası’nın denetimleri sıklaştı.

Hesaplarda kalan paralar iade edilecek mi?

Papara yönetimi mağdur olmamak için tüm kullanıcı fonlarının güvenli şekilde iade edileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, Papara’da hesabı bulunan herkesin elektronik para bakiyesi yasal olarak koruma hesabında güvende tutuluyor. İade işlemi TCMB düzenlemeleri kapsamında resmen başlatıldı ve süreçte şeffaflığa öncelik veriliyor. Paraların çekilmesi adım adım kullanıcıya bildirilecek.

Papara’daki süreç nasıl işleyecek?

İade sürecinde kullanıcılar, hesap kapama ve bakiye çekme işlemlerini TCMB ve Papara’nın belirlediği kurallar dahilinde yapacak. Tüm işlemler yasal çerçevede adım adım gerçekleşecek ve şirketten gerekli bilgilendirmeler düzenli şekilde iletilecek. Papara fonları, ilgili mevzuat gereği güvence altında tutuluyor ve hesaplarda kalan bakiyelerin tamamı kullanıcıya geri ödeniyor.

Papara, elektronik para sektöründe yaklaşık 15 milyon civarında aktif müşteri ve yıllık milyarlarca işlem hacmine ulaşmıştı. Kapanma kararı sonrası bu büyük müşteri kitlesinin haklarının korunması için devlet ve şirket koordineli olarak süreci takip ediyor. Özetle, Papara’da hesabı bulunan herkes mevzuata uygun şekilde parasını geri alacak.