Son Mühür- Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerindeki olumlu gelişmeler ve doların güçlenmesiyle birlikte dalgalandı. Uzmanlar, yatırımcıların uzun süredir güvenli liman olarak gördüğü altına yönelimin son haftalarda yavaşladığını belirtiyor. 2025 yılı boyunca yatırımcı ilgisini koruyan altın, son dönemde 4.000 doların altına geriledi.

Bank of America’dan 2026 için yüksek tahmin

Bank of America, altın fiyatlarına ilişkin öngörüsünü güncelledi. Kurum, 2025’in son çeyreğinde ons başına ortalama 3.800 dolar seviyesinde bir fiyat öngörürken, 2026 yılı için altının 5.000 dolara kadar yükselebileceğini açıkladı. Banka analistleri, ABD ekonomisindeki toparlanma sinyallerinin ve doların güçlenmesinin altına olan talebi geçici olarak baskıladığını ifade ediyor.

Citi’den altın ve gümüş tahminlerinde düşüş

Citi, altın ve gümüş fiyatlarına dair tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka, altın için önceki 4.000 dolar olan tahminini 3.800 dolara çekerken, gümüş için 55 dolardan 42 dolara düşürdü. Analistler, ABD’nin ticaret politikasındaki yumuşamanın kısa vadede değerli metaller üzerindeki talebi sınırlayabileceğine dikkat çekiyor.

HSBC: Yıl sonuna kadar 3.700 – 4.050 dolar aralığı

Londra merkezli HSBC, altının 2025 yılı sonuna kadar 3.700 – 4.050 dolar bandında işlem görebileceğini açıkladı. Banka, 2026 yılı sonunda ise altının 3.800 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor. HSBC, yıl başında 2025 ortalamasını 2.683 dolar olarak tahmin etmişti; ancak yıl boyunca altın fiyatları ortalama 3.291 dolar seviyesinde seyretti.

Uzmanlardan değerlendirme: Doğal düzeltme süreci

StoneX servet yönetimi direktörü Michael Lytle, altındaki geri çekilmeyi "kazançların sindirildiği doğal bir düzeltme" olarak tanımladı. Lytle, altının son altı haftalık süreçte yüzde 25 değer kazandığını ve sert yükseliş sonrası geri çekilmenin normal karşılanması gerektiğini belirtti.

BlackRock: Emtia piyasası hala fırsat sunuyor

Dünyanın önde gelen yatırım yönetim şirketlerinden BlackRock, portföyünde altın ve bakıra verdiği ağırlıkla kazanç sağlamaya devam ediyor. Eylül 2025 itibarıyla fon portföyünde altının payı yüzde 37,3, bakırın payı ise yüzde 20,6 olarak kaydedildi. BlackRock yöneticisi Evy Hambro, hükümetlerin artan bütçe açıklarının ve genişlemeci harcama politikalarının yatırımcıları nakit ve tahvilden uzaklaştırdığını belirtti. Hambro, altın ve bakırın öncülük ettiği süreçte geniş çaplı bir emtia rallisinin yeniden gündeme gelebileceğine dikkat çekti ve 2000’li yılların başındaki Çin kaynaklı emtia patlamasına atıfta bulundu: "Piyasalar hâlâ tam anlamıyla keşfedilmiş değil."