Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinden pazar duasını gerçekleştiren Papa, Gazze'de yaşananlar için derin endişelerini dile getirdi. Bölgede "şiddete, zorla sürgüne ve intikama dayalı bir gelecek olmadığını" belirten Papa, Gazze'de acı çekenlere dayanışma gösteren yerel Kilise rahiplerinin çabalarını takdir ettiğini söyledi.

"Barış İçin Çalışmak Gerekir"

Papa 14. Leo, mesajını bir kez daha yineleyerek, "Tekrar ediyorum: Şiddete, zorla sürgüne, intikama dayalı bir gelecek yoktur. Halkların barışa ihtiyacı var; onları gerçekten sevenler barış için çalışır" ifadelerini kullandı. Bu çağrı, bölgedeki kalıcı barışın ancak nefret ve şiddetten uzak bir yaklaşımla sağlanabileceği mesajını taşıdı.