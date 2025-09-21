Son Mühür- Check-in ve biniş sistemleri sağlayıcısına yapılan bir siber saldırı sonrası Avrupa'nın önde gelen havalimanlarında uçuşların aksadığı öğrenildi.

Avrupa Komisyonu'ndan yaşanan krizle ilgili yapılan duyuruda, şu anda "yaygın veya ciddi bir saldırı" olduğuna dair bir belirti olmadığı ve olayın kaynağının hala araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Havacılık veri sağlayıcısı Cirium, Heathrow, Berlin ve Brüksel'de şu ana kadar 29 kalkış ve inişin iptal edildiğini duyurdu.



Hangi havalimanları etkilendi?



Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan Londra'daki Heathrow Havalimanı dışında Brüksel Havalimanı ve Berlin Havalimanı'yla birlikte saatler sonra Dublin Havalimanı da, İrlanda'nın Dublin'den sonra ikinci büyük havalimanı olan Cork Havalimanı ile birlikte sorundan küçük çaplı bir şekilde etkilendiği açıklandı.