Afyonkarahisar merkezinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, faciayla sonuçlandı. Olayda panik yaşayan bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Yangın, 3. katta başladı

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3. kattaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen yoğun duman, apartman sakinlerini panik içine soktu.

Balkondan atladı

Yangın sırasında Fadik Belen (81) ve Ali İhsan Demirdelen, panikleyerek balkondan aşağıya atladı. Düşme sonucu her iki kişide de çok sayıda kırık oluştu. Dumandan etkilenen Emine Demirdelen ise içeride mahsur kaldı.

Müdahale ve hastaneye kaldırılma

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralılar, vücutlarında yanıklar oluştuğu için Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fadik Belen kurtarılamadı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Fadik Belen, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri ise sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer inceleme başlattı.