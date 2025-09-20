Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre İ.A. yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü savruldu

Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Kontrolden çıkan motosiklet savrularak bariyerlere çarptı ve ardından devrildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak ağır yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, İ.A.’nın sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Jandarma inceleme başlattı

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmalar sonucunda belirlenecek.