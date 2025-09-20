Edinilen bilgilere göre, 20 NL 401 plakalı otomobil Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne girmek için manevra yaptığı sırada, karşı yönden gelen 34 AL 6762 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İkinci kaza dakikalar sonra yaşandı

İlk kazadan sadece birkaç dakika sonra aynı kavşakta ikinci bir kaza meydana geldi. Bu kez seyir halindeki motosiklet sürücüsü kavşaktaki yoğunluğu geç fark ederek kayıp düştü.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

"Her ay en az 4 kaza oluyor"

Kavşakta sık sık kaza yaşandığını belirten kurye işletmecisi Hasan Karakaya, duruma tepki göstererek şunları söyledi:

“Pamukkale Üniversite Kavşağında hiçbir şekilde önlem, bariyer, duba yok. Son bir ay içinde iki kuryem kaza yaptı. Ayda yaklaşık 3-4 kaza yaşanıyor.

Üniversiteye girmek isteyen araçlar karşı şeritten gelenleri göremiyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, yetkililerin buraya acilen çözüm üretmesi lazım.”

Güvenlik kameralarına yansıdı

Peş peşe yaşanan kazalar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hastane girişine dönüş yaparken motosikletle çarpıştığı anlar net şekilde görülüyor.

Bir süre sonra yine aynı noktada seyir halindeki başka bir motosikletin kayarak kaza yapması da saniye saniye kaydedildi.