Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyespor’un milli paraokçusu Abdullah Yorulmaz, 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kore’nin Gwangju kentinde düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele edecek.

Madalya hedefiyle ok atacak

Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’na katılacak olan Abdullah Yorulmaz, hem Denizli’nin hem de Türkiye’nin gururu olmak için sahne alacak. Şampiyonada madalya hedefleyen başarılı sporcu, milli formayla en iyi performansını sergilemeyi amaçlıyor.

Başkan Çavuşoğlu’ndan destek mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yayımladığı mesajda milli sporcuya başarı dileklerini iletti. Çavuşoğlu, “Denizlimizi ve ülkemizi böylesine önemli bir organizasyonda temsil edecek sporcumuz Abdullah Yorulmaz’ı yürekten kutluyor, kendisine ve Milli Takımımıza üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.