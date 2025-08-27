Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal ve kültürel mirasını sporla buluşturacak özel bir etkinliğe imza atıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek Lykos Yarı Maratonu, 26 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç farklı parkurda yarışacak. Arnavut kaldırımı ve asfaltın birleştiği, inişli çıkışlı etaplara sahip rota, koşuculara hem zorlu hem de keyifli bir deneyim sunacak.

UNESCO mirası rotada

Yarışın son 2 kilometresi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Hierapolis Antik Kenti içinde koşulacak. Sporcular, bu tarihi atmosferde koşarken aynı zamanda Pamukkale travertenlerinin büyüleyici manzarasıyla buluşacak.

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılar, travertenler üzerinde yürüyerek doğal termal suların rahatlatıcı etkisiyle yarış yorgunluğunu atma fırsatı bulacak.

“Spor turizmine katkı sağlayacak”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, maratonun kentin tanıtımına büyük katkı sunacağını belirterek, “Pamukkale ve Hierapolis, dünyanın en değerli miraslarından. Bu zenginlikleri sporla buluşturarak sporculara unutulmaz bir deneyim yaşatmak istedik. Lykos Yarı Maratonu, Denizli’yi ulusal ve uluslararası sporcularla buluşturacak” dedi.

Kayıtlar devam ediyor

Dünyada eşi az görülen bir rota üzerinde gerçekleşecek Lykos Yarı Maratonu için kayıtlar 20 Ekim 2025 tarihine kadar www.lykosyarimaratonu.com adresinden yapılabilecek.