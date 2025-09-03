Son Mühür/ Begüm Mol - Ziraat Mühendisleri Odası’nın (ZMO) geleneksel hale gelen Yaz Eğitim Kampı, bu yıl 29 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında Selçuk Pamucak Plajı’nda gerçekleştirildi. “Yaşamak: Tek ve Hür Bir Ağaç Gibi, Bir Orman Gibi Kardeşçesine” temasıyla düzenlenen kampa 21 üniversiteden 58 öğrenci ile 7 yönetim kurulu üyesi katıldı.

Katılımcılar, çadır kampı formatında doğayla iç içe bir ortamda hem mesleki eğitim aldı hem de sosyal etkinliklerle kaynaştı.

“Gençlerimiz odamızın geleceği”

ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez, kampın sadece mesleki eğitim değil, dayanışma ve örgütlülük bilinci kazandırma açısından da önemli olduğunu belirtti. Programda tarımda iş sağlığı ve güvenliği, gıda etiği, kırsalda iletişim, girişimcilik, su ürünleri ve alternatif tarım modelleri gibi konularda akademisyenler söyleşiler gerçekleştirdi.

Farkındalık atölyeleri ve sosyal etkinlikler

Kamp, mesleki eğitimlerin yanı sıra sosyal sorumluluk etkinliklerine de ev sahipliği yaptı. İzmir Engelsiz Sanat Derneği’nden Tamer Öksüker’in düzenlediği engellilik farkındalığı atölyesinde, tekerlekli sandalye deneyimi ve göz bağı uygulamalarıyla empati çalışmaları yapıldı.

Plaj futbolu, voleybol turnuvaları, resim çalışmaları, müzik ve dans etkinlikleri, bilgi yarışmaları ve atölye sunumlarıyla öğrenciler hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

“ZMO Genç, kurumsal bir platform”

ZMO 49. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Aslı İlgen, 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren ZMO Genç platformunun, üniversite öğrencilerinin seçtiği yönetimlerle çalıştığını ve gençlerin oda geleceğinde söz sahibi olmalarını sağladığını söyledi.

Öğrencilerin değerlendirmeleri

Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencisi Melih Arda Çağlar, kampın kendisine hem mesleki hem sosyal anlamda çok şey kattığını ifade etti. 19 Mayıs Üniversitesi’nden bir öğrenci ise hocalarla birebir sohbet fırsatı bulduklarını ve bunun meslek hayatlarına katkı sağlayacağını söyledi.

Onur konuğu ve yerel destek

Eski milli hakem ve emekli ziraat mühendisi Engin Kurt, onur konuğu olarak katıldığı kampta mesleki deneyimlerini gençlerle paylaştı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise kapanışta yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç mühendis adaylarını Selçuk’ta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Dayanışma meslek hayatımıza yansıyacak”

Geçmişte ZMO Genç İzmir Başkanlığı yapmış olan Ege Üniversitesi öğrencisi Eren Koç, kampın birleştirici gücüne vurgu yaptı. “Burada kurduğumuz dostluklar mezuniyet sonrasında da devam edecek” diyen Koç, ailesinin de ZMO çatısı altında aktif görevler aldığını belirtti.

Geleceğe yönelik hedefler

ZMO yönetimi, kampın ardından gençlerin ZMO Genç platformu üzerinden iletişimde kalacağını, platformun daha da genişletileceğini ve öğrencilerin oda çalışmalarında daha aktif rol alacaklarını açıkladı.