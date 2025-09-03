Son Mühür- İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, eğitim uçuşu yapan bir uçak kaza kırıma uğradı. Olayda, 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti.

Kaza detayları

Sabah saatlerinde Selçuk Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumu'na (THK) ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı, Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi yakınlarındaki bir mısır tarlasına düştü. Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan ekipler, uçakta yalnız olduğu belirtilen Hatipoğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza nedenine ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Yürek burkan paylaşım

Pilot adayı Hatipoğlu'nun kazadan yaklaşık 14 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, büyük bir üzüntüye neden oldu. Paylaşılan fotoğrafın altına yapılan "Son fotoğrafı olacağını kim bilebilirdi ki" şeklindeki yorum, yürekleri dağladı. Çok sayıda kişi, Hatipoğlu'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Resmi açıklama

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kazanın Torbalı'nın Kırbaş mevkisinde meydana geldiği doğrulandı. Açıklamada, ilgili ekiplerin olay yerine intikal ettiği ve 1994 doğumlu pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.