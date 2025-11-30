Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce'de, palamutun Gürcistan kıyılarına göç etmesiyle birlikte tezgahlarda hamsi bolluğu yaşandığı belirtildi. Balık sezonunun sürdüğü Batı Karadeniz'de, hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balık çeşitliliği de değişti. Sezon başında yoğun ilgi gören palamutun azalması üzerine balıkçı tezgahlarında hamsi yoğunluğu yaşanmaya başladı. Karadeniz'de avlanan bol miktardaki hamsi, taze ve iri yapısıyla vatandaşlardan büyük ilgi ve rağbet görüyor.

"Palamut Gürcistan'a kaçtı"

Düzce'de balıkçılık işi ile uğraşan Muhammet Özer, havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliğinin arttığını söyledi. Palamutun rotasını değiştirdiğini ifade eden Özer, "Palamut Gürcistan tarafına kaçtı. Bu yüzden de hamsi bolluğu yaşanıyor. Denizde bu bolluk tezgaha da yansıyor. Günlük teze bir şekilde tezgahımızda bulunduruyoruz. Vatandaşların yesin diye de fiyatları makul tutuyoruz" diye konuştu. Özer, sofraların şenlenmesi için hamsiyi günlük ve taze olarak satışa sunduklarını dile getirerek, "Tezgahlarımızda bol bol hamsi yer alıyor. Bunun yanı sıra mezgit, istavrit ve barbun gibi balıkları da tezgahımızda bulunduruyoruz. Henüz çinekop ve zargana görülmedi" şeklinde konuştu.