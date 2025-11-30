İstanbul’da ekim ayındaki yağış miktarı son 10 yılın en yüksek üçüncü seviyesine ulaşmasına rağmen barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam etti. Günlük su tüketiminin 3 milyon metreküpü aştığı kentte, yağışlar barajlardaki kaybı yavaşlatsa da kritik seviyeler korunamadı.

İSKİ verilerine göre, bu yıl ekim ayında İstanbul barajlarına 93,49 milimetre yağış düştü. Bu miktar, 2015 ve 2020’nin ardından son 10 yılın en yüksek üçüncü ekim yağışı olarak kayıtlara geçti. Ancak barajlardaki doluluk oranı 1 ay içinde yüzde 28,49’dan yüzde 22,96’ya gerileyerek yüzde 5,53 düşüş gösterdi.

10 barajın tamamında doluluk azaldı

Kentte su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere barajlarının tamamında ekim boyunca gerileme görüldü. Günlük ortalama su tüketimi 3 milyon 143 bin metreküp olarak ölçülürken, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden kente ekim ayında toplam 36,8 milyon metreküp su sağlandı.

“Ekim yağışları kaybı yarıya düşürdü”

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ekim ayındaki yağışların barajlardaki düşüş hızını yavaşlattığını belirtti. Toros, haziran ve eylül aylarında barajlarda 3 günde yüzde 1’lik düşüş yaşanırken, ekimde bu sürenin 6 güne çıktığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ekim ayında yağışlar belirgin şekilde arttı ve bu, su seviyesindeki düşüşü yarı yarıya azalttı. Barajlar iyi yağış aldı; ancak tüketim çok yüksek olduğu için doluluk oranları hâlâ kritik.”

Toros, İstanbul’un günlük ortalama 3 milyon metreküplük su tüketimiyle büyük bir baskı altında olduğunu belirterek su tasarrufunun önemine dikkat çekti. Kente verilen suyun büyük bölümünün Melen ve Yeşilçay’dan sağlandığını hatırlatarak, bu kaynakların İstanbul için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.