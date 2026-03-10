Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Görüşmeye dair Dışişleri Bakanlığı kaynakları bilgi verdi.

Bölgesel güvenlik ve çnlemler

Bakan Fidan, Türkiye’nin hava sahası güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, tüm taraflara bölgesel istikrarı tehlikeye atabilecek ve siviller için risk oluşturabilecek davranışlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

İran’dan açıklama: Füze kaynağı araştırılacak

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını ifade etti. Arakçi, olayla ilgili kapsamlı bir araştırmanın yürütüleceğini kaydetti.