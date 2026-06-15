Son Mühür- Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in gururla duyuruyorum ''Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." sözleriyle işaret ettiği barış, küresel piyasalarda rahatlamaya yol açtı.

Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji krizinin bitmesi anlamına gelen barış, hem ABD hem de İran tarafından gelen haberlerle onaylandı.

Anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imza altına alınacağı duyuruldu.

Başta bölge ülkeleri olmak üzere küresel ölçekte memnuniyet yaratan barış, savaşın bir parçası olan İsrail'de soğuk rüzgarlar estirdi.

Çanlar Netanyahu için çalıyor...



İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görevden alınıp yargılanmasına kapı aralayan gelişmelere İsrail'in aşırı sağcı lideri İtamar Ben-Gvir sert tepki gösterdi.

''Trump'un anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ne tabi değildir ve biz bağımsız ve egemen bir ülkeyiz!'' vurgusunda bulunan Ben-Gvir,

''Görevimiz, İsrail vatandaşlarına, IDF askerlerine ve Yahudi halkına; binlerce yıllık sürgünde zulme uğramış ve öldürülmüş Yahudilere karşı tarihi görevimize, İsrail'deki Yahudilere güvenlik sağlamaktır.

Muz cumhuriyeti değiliz...



Her uluslararası baskıya, İsrail'in güvenliğini feda ederek boyun eğdiğimizde, kan pahasına faizle bedel ödedik. Bu Oslo Anlaşmaları'nda doğru idi, 2006'daki Lübnan Anlaşması'nda doğru idi ve Gazze'deki tüm tahammül dönemlerinde yüzümüze patlayan doğru idi.

Vurgulayalım: Biz ABD'yi seviyoruz ve Başkan Trump'a minnettarız. Ve buna rağmen İsrail Devleti muz cumhuriyeti değildir.

Bu sözleri başbakanıma her zaman söylüyorum ve her önemli tarihi dönüm noktasında kapalı odalarda tekrarlıyorum: Tarihi anlarda tarihi bir karar almak gerekir'' sözleriyle savaşa devam çağrısında bulundu.



Bir daha asla...



''Açıkça belirtmeliyiz: Lübnan'dan İsrail'e her drone, İHA veya füze fırlatışı, İsrail'in Dahiye'ye saldırmasıyla sonuçlanacaktır. Bu birkaç ay caydırıcılık dengesiydi ve buna asla vazgeçmemeliyiz'' ifadelerine yer veren Ben-Gvir,

''Ve en önemlisi herkese netleştirmeliyiz: İsrail halkı 3.000 yıllık bir halktır, uzun yoldan korkmayan ebedi bir halktır; Yaratıcı'ya inancımız vardır, biz güçlü ve gururlu bir halkız, anavatanına güçlü ve gururlu dönen bir halkız ve artık düşmanlar önünde başımızı eğmeyeceğiz. Yahudinin darbe yiyip suskun kaldığı günler sona erdi. Bir daha asla!'' mesajı verdi.

Ben- Gvir, ABD Başkanı Trump'ın yaptığı mutabakatın "kendilerini bağlamayacağını ve İsrail'in ABD'nin sömürgesi olmadıklarını" savundu'' açıklamasında bulundu.

