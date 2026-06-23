Dünya siyasetine yön veren en önemli merkezlerden biri olan ABD'de, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında Kongre kontrolünü ele geçirme mücadelesi şimdiden başladı. Başkan Trump'ın vaatlerini ve yasama gücünü doğrudan etkileyecek olan bu dev yarış, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki koltuk dağılımını baştan aşağı değiştirecek. Siyasi analistlerin Trump yönetimi için bir güven oylaması olarak nitelendirdiği bu süreçle birlikte, vatandaşlar "ABD kongre seçimleri ne zaman?" ve "Amerika ara seçimlerinde kimler seçilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sandıktan çıkacak sonuçlar, Washington'daki güç dengesini tamamen değiştirebilir.

ABD ARA SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD genelinde büyük bir merakla beklenen ara seçimler, 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleşecek. Ülke genelinde kurulacak sandıklarda oy kullanacak olan seçmenler, 120. Birleşik Devletler Kongresi'nin yeni üyelerini belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde her iki yılda bir yapılan bu ara dönem seçimleri, ülkenin iç ve dış politikasını şekillendirmede hayati bir rol oynuyor.

AMERİKA ARA SEÇİMLERİNDE HANGİ MECLİS ÜYELERİ SEÇİLECEK?

Kasım ayında yapılacak tarihi yarışta, Amerikan Kongresi'nin her iki kanadı için de kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Seçmenler, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamını yenilemek için oy verecek. İki yıllık dönemler için seçilen Temsilciler Meclisi üyelerinin yanı sıra, oy hakkı bulunmayan 6 delegeden 5'i için de sandık kurulacak; bu delege seçimlerinin yapılmayacağı tek bölge Porto Riko olarak öne çıkıyor. Diğer yandan, 6 yılda bir seçilen ve üyeleri kademeli olarak yenilenen 100 sandalyeli ABD Senatosu'nda ise bu kez 35 koltuk için yarış gerçekleşecek.

SEÇİM SONUÇLARI TRUMP'IN SİYASİ ROTASINI NASIL ETKİLEYECEK?

2024 başkanlık seçimlerinde Michigan, Pensilvanya, Teksas ve Florida'nın da aralarında bulunduğu 28 eyaleti kazanarak 312 delegeyle Beyaz Saray'a oturan Cumhuriyetçi Donald Trump için bu seçimler büyük bir önem taşıyor. O dönem Demokrat rakibi Kamala Harris; New York, California ve Illinois gibi 19 eyalet ile Washington D.C. bölgesinde kalarak 226 delegeye ulaşmıştı. Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında vaat ettiği politikaları rahatça hayata geçirebilmesi, Kongre'deki çoğunluğu elinde tutmasına bağlı. Eğer Demokratlar meclisin kontrolünü ele geçirirse, Trump yönetiminin yasama gücü büyük oranda kısıtlanacak ve Washington'da yeni bir siyasi süreç başlayacak.