Dünya diplomasisinin kalbi bugün İsviçre’de atıyor. Küresel dengeleri yakından ilgilendiren tarihi ABD-İran barış müzakereleri bugün başlıyor. Kritik zirveye katılmak üzere İsviçre’ye gelen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’i taşıyan uçak, yerel saatle 05.59’da Emmen Hava Üssü’ne iniş yaptı.

Kritik zirvede ABD heyetinde JD Vance’in yanı sıra dikkat çeken isimler yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner de barış masasında Washington’ı temsil edecek üst düzey heyette bulunuyor.

"Odak Noktamız Nükleer Mesele ve Lübnan’da Ateşkes"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre’ye hareket etmeden önce Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı’nda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin ana gündem maddelerini açıkça ortaya koyan Vance, şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer mesele konusunda ve Lübnan’daki ateşkes meselesinde ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum. Bana göre odaklanacağımız iki büyük konu bunlar olacak."

Müzakerelerin toplamda birkaç gün süreceğini belirten Vance, kendisinin İsviçre'de bir ya da iki gün kalarak ilk tura liderlik edeceğini söyledi. İlk turun temel amacını "gerçek müzakere yapısını ve sürecini oluşturmak" olarak tanımlayan ABD Başkan Yardımcısı, üst düzey temasların ardından teknik uzmanlar düzeyindeki çalışma görüşmelerinin de İsviçre'de devam edeceğini sözlerine ekledi.

İran Heyetinin Başında Galibaf Var

Tarihi zirvede İran kanadı da oldukça güçlü bir kadroyla masada yerini alıyor. İran medyasından edinilen bilgilere göre, Tahran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderlik ediyor. Dev heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi ülkenin ekonomi ve güvenlik bürokrasisinin en tepe isimleri yer alıyor.

Görüşmelere arabulucu ve gözlemci olarak katılan uluslararası aktörler de İsviçre'ye ulaştı. Süreçte kritik rol oynaması beklenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir İsviçre'ye gelirken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin de müzakerelere katılması bekleniyor.

Masada Diplomasi, Sahada Hürmüz Gerilimi

Tarihi müzakereler öncesinde bölgede tansiyonu yükselten bir iddia da gündeme bomba gibi düştü. ABD ve İran, müzakerelerin sağlıklı yürütülebilmesi adına 60 günlük bir ateşkes üzerinde mutabık kalmış olsa da, İran Devrim Muhafızları Ordusu dün ezber bozan bir açıklama yaptı. Devrim Muhafızları, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek küresel petrol ticaretinin şah damarı olan Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını duyurdu. Tahran'dan gelen bu rest ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından jet hızıyla yalanlandı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki iddiaları reddederek, şu an için herhangi bir aksama olmadığını belirtti. Hawkins, "Deniz trafiği normal seyrinde akmaya devam ediyor. ABD güçleri durumun bu şekilde sürmesini sağlamak için gelişmeleri anlık olarak izlemeyi sürdürüyor" dedi.