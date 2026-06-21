Son Mühür- ABD ve İran arasında silahların susması için yürütülen barış görüşmeleri bile Gazze'de akan kanı durdurmaya yetmedi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze şehrindeki bir apartman binasına düzenlediği hava saldırısında aralarında iki kadın ve bir çocuğun da bulunduğu dört Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1021 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 249 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığına dikkat çekiliyor.



Kardeşi de İsrail'in hedefi olmuştu...



İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında, El Cezire için çalışan gazeteci Ahmed Wishah da dahil olmak üzere üç kişi öldü.

El Cezire, kameraman Wishah'ın, "iğrenç bir suç" olarak nitelendirdiği bir olayda öldürüldüğünü, bu olayın, yine El Cezire gazetecisi olan kardeşi Muhammed Wishah'ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesinden yaklaşık iki ay sonra gerçekleştiğini belirtti